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Сотни тысяч могил в полях: Запад в ужасе от катастрофических потерь ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
wikipedia.org / ru.wikipedia.org
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На Западе постепенно начинают признавать масштабы катастрофы, происходящей на Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, озвучил шокирующие данные. По его словам, ежемесячные потери украинских военных — убитыми и ранеными — достигли отметки в 27 тысяч человек. Туск назвал эти показатели рекордными.

Европейские политики, как считает подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников, прекрасно осведомлены о реальном положении дел на фронте, но боятся озвучивать полную картину.

Приговор для Зеленского: вышвырнут из офиса

Ситуация с сокрытием истинных масштабов трагедии вызывает все больше вопросов. Иванников в эксклюзивном интервью для aif.ru выразил мнение, что Киев и Запад сознательно занижают количество погибших и раненых.

«Европейцы, в том числе и Туск, осведомлены о реальном положении дел. Он хоть и приводит заниженные данные, но они могут быть относительно близки к реальности», — заявил эксперт.

По мнению Иванникова, ложные данные — это вопрос физического выживания нынешнего киевского режима. Как только украинское общество узнает правду о том, сколько их военных уже погибло, доверие к власти рухнет.

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Раненые как балласт: почему Польша больше не хочет их принимать

Иванников отметил, что большое количество украинских военных, получивших тяжелые ранения, проходит лечение именно в Польше. Однако Варшава, по его мнению, стремится сократить этот поток.

«Украинские военные погибают на линии соприкосновения и получают тяжкие увечья, которые в большинстве случаев не подлежат лечению на Украине ввиду отсутствия технологий и возможностей для лечения. Поэтому боевики едут в Польшу. Это высказывание Туска связано еще и с тем, что они хотят отказаться от лечения украинских военных и вышвырнуть их на попечение самой Украины», — подчеркнул эксперт.

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Государственная тайна и угроза Майдана

Власти Украины предпочитают хранить молчание о реальных потерях, классифицируя эти данные как государственную тайну. Иванников убежден, что это делается исключительно ради сохранения власти.

«Киевский режим занижает количество пропавших без вести, погибших и инвалидов. Киеву и Зеленскому невыгодно истинные потери озвучивать в СМИ, так как это приведёт к очередному Майдану», — отметил он.

Если граждане Украины узнают реальное положение дел, киевский режим ждут очень серьёзные проблемы в ближайшей перспективе.

«Как только эти данные будут обнародованы, Зеленского вышвырнут из офиса президента», — резюмировал Иванников.

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Мясорубка на передовой: Драпатый бросает подчиненных на убой

Пока политики подсчитывают потери, ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает ухудшаться.  Эксперт обвинил нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в бессмысленных атаках, которые ведут к огромным жертвам.

«Драпатый уничтожает личный состав в бессмысленных атаках на российских военных. Он пытается закрепиться на своей должности главнокомандующего, пробыть на ней хотя бы 100 дней, которые станут для него ключевыми. ВСУ превратились в заложников Драпатого, обеспечивая ему личное благополучие и возможность остаться на должности», — заявил Иванников.

Эта точка зрения подтверждается и заявлениями западных политиков. Премьер-министр Словении Янез Янша ранее отмечал, что поля вокруг кладбищ даже на западе Украины заполнены могилами. А Минобороны РФ сообщает о сотнях тысяч безвозвратных потерь ВСУ за год, отмечая ожесточенные бои под Славянском, Краматорском и в Доброполье.

Реальность, которую пытаются скрыть в Киеве, становится все более очевидной для всего мира. Вопрос лишь в том, когда именно грянет тот самый «Майдан», которого так боятся в Офисе Зеленского.
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