Российские военные нанесли удар по логистическому центру под Волынью. Целью стал объект в Ковеле, после прилета там вспыхнул мощный пожар. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов отметил, что склады могли стать ширмой для размещения резервного подразделения.

«Там могло быть размещено резервное подразделение. На Украине еще остаются резервы личного состава, для их подготовки приглашают иностранных специалистов, и они соглашаются приезжать. Организуют обучение, подготовку, формирование и, соответственно, вооружение этих резервистов», — сказал он.

По словам военного эксперта, наша разведка пристально следит за подобными логистическими центрами.

«Такие центры являются важной целью, поскольку резерв, который там формируется, через пару месяцев будет представлять собой очень опасный боевой потенциал на линии соприкосновения. Скорее всего, там и запасной командный пункт был организован. Туда шли поставки техники, обмундирования и вооружения. Поэтому мы этим сейчас занимаемся, выявляем эти центры, куда приезжают специалисты, идут поставки, и наносим по ним удары», — уточнил Попов.

Прилет по логистическому центру под Волынью — это не просто уничтожение склада, а серьезный удар по планам ВСУ на формирование резерва в тылу. Если центр действительно служил площадкой для подготовки резервистов с участием иностранных инструкторов и запасным командным пунктом, то его ликвидация бьет по планам противника на месяцы вперед.