Сильная вспышка класса M была зарегистрирована 17 ноября на Солнце, чего не наблюдалось предыдущие пять дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (X-ray) Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Выброс энергии начался в 18:39 мск и закончился в 18:53. Специалисты присвоили вспышке балл M1.1. Её максимум пришёлся на 18:49. До этого выброс класса М наблюдался на Солнце вечером 12 ноября.

Кроме того, с 00:00 мск 17 ноября были зафиксированы как минимум 14 вспышек класса С.

Напомним, ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждали о риске формирования крупных вспышек на Солнце. При этом в учреждении указывали на постепенную стабилизацию геомагнитной обстановки 10 ноября.

Также сообщалось о крупной корональной дыре в форме кота, которую ранее заметили на Солнце. Она достигала около миллиона километров в поперечном размере.