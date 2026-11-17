Будут ли магнитные бури сегодня, 18 ноября 2026 года?
Изменения в геомагнитной обстановке Земли могут оказывать влияние на самочувствие некоторых россиян. Для метеозависимых людей aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Солнце растет число слабых вспышек, но мощность событий пока недостаточна, чтобы влиять на Землю. Рост умеренный, вероятность заметного усиления слабая, так что угрозы сейчас нет.
В среду, 18 ноября, геомагнитная обстановка может выйти из зеленой зоны: Земля, возможно, войдет в возмущенный поток от корональной дыры. Ожидаемое воздействие слабое. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 51 процент. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 14 процентов.
Для снижения влияния магнитных бурь на организм врачи рекомендуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Особое внимание на свое состояние нужно обращать пожилым людям и имеющим хронические заболевания.
Прогноз магнитных бурь по часам на 18 ноября 2026 года
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Москва
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Санкт-Петербург
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Новосибирск
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4
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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Екатеринбург
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4
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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Самара
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Нижний Новгород
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Казань
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Уфа
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4
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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Владивосток
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4
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4
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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Волгоград
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Ростов-на-Дону
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Саратов
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Пермь
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4
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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Калининград
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Ярославль
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4
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4
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3
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3
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3
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2
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2
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2
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Хабаровск
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4
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4
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4
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4
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3
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3
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3
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2
1-3 – магнитосфера спокойная
4 – небольшие возмущения
5 – слабая буря
6 – средняя буря
7 – сильная буря
8 – шторм
9 – экстремальный шторм