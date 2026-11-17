Изменения в геомагнитной обстановке Земли могут оказывать влияние на самочувствие некоторых россиян. Для метеозависимых людей aif.ru приводит подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

По данным ученых Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, на Солнце растет число слабых вспышек, но мощность событий пока недостаточна, чтобы влиять на Землю. Рост умеренный, вероятность заметного усиления слабая, так что угрозы сейчас нет.

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В среду, 18 ноября, геомагнитная обстановка может выйти из зеленой зоны: Земля, возможно, войдет в возмущенный поток от корональной дыры. Ожидаемое воздействие слабое. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35 процентов. Вероятность магнитных бурь — 51 процент. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 14 процентов.

Для снижения влияния магнитных бурь на организм врачи рекомендуют следить за питьевым режимом и питанием, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Особое внимание на свое состояние нужно обращать пожилым людям и имеющим хронические заболевания.

Прогноз магнитных бурь по часам на 18 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 4 4 3 3 3 2 2 2 Санкт-Петербург 4 4 3 3 3 2 2 2 Новосибирск 4 4 4 3 3 3 2 2 Екатеринбург 4 4 4 3 3 3 2 2 Самара 4 4 3 3 3 2 2 2 Нижний Новгород 4 4 3 3 3 2 2 2 Казань 4 4 3 3 3 2 2 2 Уфа 4 4 4 3 3 3 2 2 Владивосток 4 4 4 4 3 3 3 2 Волгоград 4 4 3 3 3 2 2 2 Ростов-на-Дону 4 4 3 3 3 2 2 2 Саратов 4 4 3 3 3 2 2 2 Пермь 4 4 4 3 3 3 2 2 Калининград 4 4 3 3 3 2 2 2 Ярославль 4 4 3 3 3 2 2 2 Хабаровск 4 4 4 4 3 3 3 2

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru