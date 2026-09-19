Астроном Киселев: Земля может поглотить Луну

Земля сможет поглотить Луну, но при определенных условиях, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Напомним, ранее ученые из США и Франции предположили, что Венера могла поглотить собственную луну. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Авторы исследования, Стивен Кейн из Калифорнийского университета в Риверсайде и астрофизики из Университета Бордо во Франции, выдвинули гипотезу, что если бы у Венеры был спутник, его почти наверняка разорвали бы приливные силы, а обломки упали бы на поверхность планеты. Причиной такого сценария считают крайне медленное вращение Венеры.

Киселев объяснил, в каком случае то же самое может произойти с Луной.

«Может ли Земля поглотить Луну? Теоретически это возможно, но не раньше чем через примерно 65 миллиардов лет, и только при специфическом сценарии. В настоящее время Луна удаляется от Земли со скоростью около 3,8 см/год за счёт приливного ускорения. Земля при этом замедляет вращение: день удлиняется примерно на 2,3 миллисекунды за столетие. Если бы система Земля-Луна эволюционировала изолированно, Луна продолжала бы удаляться, а Земля - замедляться, пока оба тела не оказались бы взаимно приливно захваченными. Земля делала бы один оборот вокруг оси ровно за один лунный месяц - около 47 современных суток. Луна при этом находилась бы примерно на расстоянии 550 000 км. На достижение этого состояния потребовалось бы около 50 миллиардов лет», - пояснил эксперт.

Астроном отметил, что этот процесс не будет длиться вечно. Пока Луна удаляется, Земля замедляет свое вращение. Через миллиарды лет, наступит состояние приливного захвата: период вращения Земли сравняется с периодом обращения Луны.

Киселев подчеркнул, что если бы Солнце не эволюционировало и не превратилось в красный гигант, поглотив внутренние планеты, система Земля-Луна могла бы существовать в таком стабильном состоянии очень долго

«Примерно через 6 миллиардов лет Солнце вступит в стадию красного гиганта. Расширяясь, оно поглотит внутренние слои планетной системы и начнёт отбирать энергию у системы Земля–Луна через солнечные приливные силы. Приливной горб, созданный Солнцем на Земле, будет тормозить вращение Земли, нарушая равновесие. Луне, которая к тому моменту будет приливно захвачена, некуда будет отступать - начнётся обратное движение по спирали внутрь. По расчётам, примерно через 65 миллиардов лет Луна пересечёт предел Роша и будет разорвана приливными силами Земли. Обломки образуют кольцо, часть фрагментов упадёт на Землю. Высвободившаяся энергия расплавит Землю в океан магмы, если к тому времени она ещё не будет расплавлена или поглощена остатками солнечной атмосферы», -добавил эксперт.

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