Крымский мост снова в эпицентре — в ночь на 19 ноября он подвергся третьей за неделю атаке. И это стало поворотным моментом: Владимир Путин после трёхсторонней встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином прямо заявил — Россия ответит, а мост восстановят. Более того, президент признался, что обсуждал с Совбезом возможное прекращение огня и просил подумать, но после ударов по мосту договариваться Москва не будет.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru допустил, что атака шла со стороны моря.

«ВСУ атакуют Крым и сейчас снова стали бить по Крымскому мосту. Всё это летит, конечно, со стороны моря в большей степени», — отметил генерал.

Но главное — без НАТО украинская армия не смогла бы этого сделать.

«Партнёры Украины готовят ВСУ, направляют их, а боевики только нажимают кнопочку, чтобы всё полетело. Все расчёты, моделирование, возможности по обходу ПВО над нашими территориями — всё это осуществляется Западом. Летают большие беспилотники типа MQ-9 и MQ-4, которые с большой высоты мониторят и передают информацию о наших возможностях, и самолёты ДРЛО стран НАТО летают. Всё это обеспечивает возможность нанесения ударов по Крымскому мосту», — подчеркнул Попов.

Генерал уверен: Зеленский и его администрация бьют по мосту специально, чтобы западные СМИ раструбили об «успехах».

«Все эти удары не ради достижения успеха, это удары лишь бы куда попасть, лишь бы что натворить, чтобы о них говорили, будто у них есть успех», — заявил он.

Однако Россия уже готовит ответ. Причём, по словам Попова, работа идёт прямо сейчас.

«На поля боя пока продолжается плановая работа, бьём по энергетическим объектам, железнодорожным узлам, где расположены сортировочные центры формирования составов для их отправки на передний край с грузами боевой техники и боеприпасами», - подчеркнул он.

Но самое важное — российские военные уже взялись за мосты в Киеве.

«Уничтожение мостов — это довольно сложная задача. Южный и Северный мосты в Киеве, о которых чаще всего говорят, были построены ещё в советское время с расчётом на то, что они должны устоять даже при серьёзных поражениях... Их можно полностью завалить, но для этого необходимо ещё один-два групповых удара минимум», — пояснил генерал.

Попов убеждён, что жёсткий ответ настигнет Киев сразу после возвращения верховного главнокомандующего в Москву.

«Я думаю, уже в ближайшие выходные или в начале следующей недели Киев получит жёсткий ответ», — подытожил он.