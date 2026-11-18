Министр транспорта Дмитрий Ядров провел оперативное совещание, на котором обсуждалась организация транспортного сообщения с Крымом.

В частности, планируется увеличить количество поездов дальнего следования и пригородных маршрутов. Основное внимание уделили безопасности пассажиров и разработке удобной транспортной схемы, которая свяжет полуостров с остальной частью России.

Минтранс также организует взаимодействие различных видов транспорта для поддержания стабильного сообщения с Крымом. В ведомстве добавили, что при необходимости для перевозки пассажиров и грузов задействуют Керченскую паромную переправу.

16 и 17 ноября Крымский мост подвергся атакам украинских БПЛА. В результате этих ударов оказалась повреждена конструкция переправы, СК возбудил уголовное дело о теракте. Движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно остановлено.