Мозг продолжает работать, даже когда человек отдыхает и не занят решением конкретной задачи, рассказала медицинский психолог Анастасия Черкасова в программе «Давай разберёмся» на Пятом канале.

«Мы можем посмотреть активность мозга в состоянии покоя, то есть фоновую активность», — пояснила специалист.

В программе отметили, что на мозг приходится около 20% энергопотребления организма, хотя его масса составляет примерно 2% массы тела. Поэтому отсутствие заметной умственной нагрузки не означает прекращения его работы.

Нейрохирург Андрей Зуев также рассказал о способности мозга перестраивать связи и перераспределять информацию между участками.

Молекулярный биолог Арина Холькина объяснила, как исследователи изучают работу нервных клеток с помощью оптогенетики. Светочувствительные белки позволяют управлять активностью нейронов, воздействуя на них светом.