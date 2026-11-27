Верующие могут отмечать Новый год, сохраняя постные ограничения и выбирая подходящие блюда для праздничного стола, рассказал Донецкому агентству новостей настоятель Свято-Александро-Невского храма в Авдотьино протоиерей Сергей Домшенко.

«Новый год — это не церковный праздник, а гражданский, во многих семьях есть традиция его праздновать», — отметил священник.

Он рассказал, что в его приходе на Новый год служат ночную литургию: благодарят Бога за прошедший год и просят благословения на следующий. После службы прихожане собираются за чаем.

Рождественский пост продлится с 28 ноября по 6 января. Домшенко подчеркнул, что его главная составляющая — духовное очищение, хотя телесные ограничения также имеют значение. Возможные индивидуальные послабления следует обсудить со своим духовником.