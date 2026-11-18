РФ выступает за активизацию усилий по укреплению логистических взаимосвязей и транспортного каркаса Азиатско-Тихоокеанского региона в соответствии с изменениями глобальной экономики, заявил российский президент Владимир Путин на Деловом саммите форума АТЭС.

«Предлагаем в рамках АТЭС активизировать усилия по укреплению логистической взаимосвязанности и транспортного каркаса, который бы в полной мере соответствовал глубинным изменениям мировой экономики, значительному росту экспортного потенциала стран АТР», - сказал глава государства.

Он обратил внимание на наличие у РФ широких возможностей в области транзитных перевозок по суше и морю.

Путин заявил о готовности РФ к взаимовыгодному сотрудничеству со странами-участниками АТЭС.

В ходе выступления президент отметил, что РФ прочно входит в число крупнейших экономик мира.