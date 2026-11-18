Взаимные туристические поездки России и Китая стали активнее после введения безвизового режима по инициативе Пекина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

По словам российского лидера, безвизовый порядок пересечения границы способствовал развитию гуманитарных связей и транспортного сообщения между двумя странами.

«Турпоток увеличился на 43% сразу», — отметил Путин.

Напомним, с15 сентября 2025 года для граждан России действует односторонний безвизовый режим с Китаем, рассчитанный на год. Это означает, что обладатели обычных загранпаспортов могут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 календарных дней подряд, считая со дня, следующего за днём въезда.