На территории Шестаковского палеонтологического комплекса Кемеровской области российские палеонтологи впервые обнаружили остатки скелетов пситтакозавра сибирского. Они находились в окаменевших копролитах неустановленного древнего существа. Об этом сайту MK.ru сообщил заведующий отделом научных исследований и экспедиций, начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин.

Отмечается, что найденном плотном скоплении оказались фрагменты скелетов как минимум трех детенышей пситтакозавров. Внутри копролитов другого существа находились крупные кости в форме фасолин, принадлежавшие детенышам возрастом всего несколько недель.

По виду копролитов предполагается, что детенышей съело хищное млекопитающее. Слободин напомнил, что о нападении млекопитающих на динозавров ранее сообщали китайские ученые, описавшие пситтакозавра, ставшего пищей репеномама.

Ранее сообщалось, что в кости динозавра возрастом 115 млн лет нашли следы крови.