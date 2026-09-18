Ответ за Крым мгновенно настиг ВСУ: главная новость СВО 18 сентября

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 18 сентября. Ответ настиг ВСУ той же ночью.

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны в сторону Севастополя и какой последовал ответ.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны сбили над Белгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Московской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о беспилотной опасности сразу после полуночи. Позже он уточнил, что военные сбили четыре воздушные цели в районе Казачьей бухты. Предварительно, пострадавших нет.

«Удары беспилотниками по территории Крыма, в том числе Севастополя, наносятся из Одесской и Херсонской областей. В частности, поэтому под удар в Одессе этой ночью попали склады с боеприпасами НАТО. Их еще не успели поставить боевикам ВСУ», - пояснил военный эксперт.

После этого взрывы раздались по всей Украине. Под удар попали ключевые объекты боевиков.

«Российские Вооруженные силы достойно ответят на террористические атаки ВСУ. РФ наносит удары по складским и производственным помещениям, которые используются для нужд украинской армии, уничтожается продукция двойного назначения», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что в Одесской области минувшей ночью прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков.

По данным военкоров, прилеты были зафиксированы в самой Одессе и в населенных пунктах Раздельная, Маяки, Ильичевск, Измаил. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и «Дань-Т».