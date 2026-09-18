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Мгновенный удар: крылатая смерть сожгла подарки Зеленского от НАТО в Одессе

epoddubny / Telegram
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Точные удары российской армии поразили в Одесской области склады с боеприпасами НАТО, которые не успели доставить украинским боевикам, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Напомним, в Одесской области минувшей ночью прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков. 

По данным военкоров, прилеты были зафиксированы в самой Одессе и в населенных пунктах Раздельная, Маяки, Ильичевск, Измаил. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и «Дань-Т».

«Одесская область является стратегически важным регионом. Под сегодняшний удар попали склады с боеприпасами НАТО, которые еще не успели поставить боевикам ВСУ. Уничтожение этих складов позволяет обеспечить безопасность российской территории, поскольку именно из этого региона удары наносятся, например, по Крыму», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что в Одесской области назревают протесты из-за недовольства украинской властью. 

«Городская военная администрация Одессы уже готовится к протестам мирного населения, которые будут триггером для киевской власти. В Одессе формируется новый Майдан по отношению к киевским националистам, которые захватили власть и подставили Одессу под удар. Продолжение ударов по военным объектам подстегнет Киев к мирным переговорам, поскольку только демилитаризация Одесской области способна обеспечить ее безопасность», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что истребители РФ послали важный сигнал Западу.
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