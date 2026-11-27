Исторический двухэтажный особняк купца Кричевцева в Бийске Алтайского края выставили на аукцион за 1 рубль, пишет altapress.ru.

«Особняк является объектом культурного наследия [регионального значения]. Сносить его нельзя, здание можно только отремонтировать с восстановлением первоначального вида. Именно поэтому начальная стоимость лота составляет всего 1 рубль», — говорится в материале.

Здание построили в конце XIX века — в 1889 году. Изначально особняк принадлежал купцу Василию Кричевцеву, часть помещений он приспособил под гостиницу. После 1917 года здание национализировали. В нем располагались аптечное управление, склад торговой техники и стоматологическая клиника.

Родители погибшего при пожаре под Оренбургом ребенка скончались в больнице

Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме Оренбургской области, пишет АБН24.

По данным регионального МЧС, огонь быстро охватил здание, площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. В результате пожара пострадали мужчина и женщина.

«Несмотря на усилия врачей, оба родителя скончались в больнице. Их двухлетнего ребенка спасти не удалось, тело обнаружили спасатели под завалами», — говорится в публикации издания.

В Челябинской области введут запрет на розничную продажу вейпов

В Челябинской области введут запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года, передает vecherka74.ru.

«Закон был принят на заседании ЗСО (Заксобрание области — прим. ред.). Он запрещает розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них», — уточняется в публикации.

Закон также ограничивает продажу табачной и никотиносодержащей продукции в ряде мест региона. В их числе — детские оздоровительные учреждения и организации соцобслуживания, зоны отдыха и территории у водных объектов, помещения религиозных организаций, спортивные объекты.