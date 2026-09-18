Одесса дрожит от расплаты за Подмосковье: главная новость СВО 18 сентября

Сотни беспилотников в ночь на 18 сентября пытались атаковать Московский регион. Ответ последовал мгновенно.

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили дроны.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 629 украинских БПЛА над российскими регионами. Дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 18 сентября в сторону Московского региона летело больше 350 вражеских беспилотников. Большая их часть была уничтожена на дальних рубежах.

«В большинстве случаев запуски беспилотников осуществляются с территорий Черниговской и Киевской областей. Оттуда и наносятся удары в сторону Московской области и других близлежащих регионов. Черниговскую область превратили в прифронтовой регион. Киевские власти по полной используют его для нанесения ударов. Но российские Вооруженные силы достойно отвечают на все террористические атаки», - пояснил военный эксперт.

Иванников подчеркнул, что ни одна атака ВСУ не останется без ответа.

«Это не останется безнаказанным. Российские Вооруженные силы достойно ответят на террористические атаки ВСУ. РФ наносит удары по складским и производственным помещениям, которые используются для нужд украинской армии, уничтожается продукция двойного назначения. Это свидетельствует об экономическом ослаблении киевского режима. В ближайшей перспективе это сделает невозможным сопротивление ВСУ», - пояснил военный эксперт.

В Минобороны РФ уточнили, что той же ночью удары были нанесены по ключевым объектам боевиков в Одесской области. В результате точных прилетов поражены доставлявший военные товары сухогруз и логистический центр, который боевики использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих из Европы.

Ранее стало известно, как ракеты-мишени РМ-48У вводят ВСУ в заблуждение.