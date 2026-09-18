Ракеты-обманки взорвали главное оружие: в НАТО паника из-за точных ударов

Российские ракеты-обманки вынуждают ВСУ перехватывать их дорогостоящими боеприпасами и все равно достигают целей, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщили, что ВС РФ якобы начали использовать для ударов по ВСУ ракеты, которые изначально были учебными мишенями для расчетов ПВО. Речь идет о ракетах РМ-48У.

«РМ-48У - это ракета, которая разрабатывалась для комплекса С-300 и может применяться для комплекса С-400. Дальность стрельбы примерно 150 км. На ее основе была создана ракета-мишень. Эта ракета-мишень используется для тренировки боевых расчетов С-400 во время тактических учений с боевой стрельбой. Раньше так применялась. Основная цель - обучить наши расчеты стрельбе по баллистическим расчетам. Когда она летит по определенной траектории, в конце этой траектории она имеет схожие скоростные характеристики с “Искандером-М”. Поэтому сейчас она используется как ракета-обманка, то есть основная ее цель - ввести противника в заблуждение», - пояснил военный эксперт.

Кнутов рассказал, как работает обманка. Противник полагает, что перед ним находится не ракета-мишень, а «Искандер», после чего применяет дорогие баллистические ракеты комплекса Patriot PAC-3.

«Стоимость одной ракеты для этого комплекса, как мы знаем, больше четырех миллионов долларов. Поэтому основное назначение нашей ракеты - именно вводить в заблуждение системы Patriot. Но на них оставлена боевая часть, поэтому если такая ракета достигает цели, она может причинить ущерб противнику. На сегодняшний день это довольно эффективное средство, противник вынужден тратить дорогие ракеты на мишени, которые изготавливаются, как правило, из боевых ракет, у которых истекает срок годности и их нужно утилизировать или отправить на разборку», - добавил специалист.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл детали уникальных мультипуль, которые Армия России начала применять против украинских FPV-дронов.