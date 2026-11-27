Родителям необходимо контролировать, чем ребёнок интересуется в интернете и как использует электронные устройства, рассказал «ФедералПресс» член правления Тюменского родкомитета Андрей Генерозов.

«Сейчас же родителям надо ограничивать детей в использовании гаджетов, включать на них родительский контроль и даже просматривать переписку, если нужно», — заявил общественник.

По его мнению, ограничивать доступ к смартфонам мешает цифровизация образования. Школьникам приходится выходить в интернет ради заданий, однако учебная работа может сопровождаться просмотром нежелательного контента.

Генерозов предложил вернуть школы к бумажным учебным материалам. Тогда для связи детям можно будет давать кнопочные телефоны, а необходимые задания в интернете выполнять на домашнем компьютере под присмотром взрослых. При этом общественник признал, что реализовать предложенные изменения будет сложно.