Новейшая техника НАТО сгорела за минуты: главная новость СВО 13 сентября

Новейшая техника стран НАТО догорает на Украине после ночных ударов. Многочисленные взрывы были зафиксированы в Одесской и Киевской областях.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.

Напомним, в ночь на 13 сентября взрывы прогремели по всей Украине. Согласно данным военкоров, прилеты были зафиксированы в Одесской, Киевской, Ровненской, Сумской, Винницкой и других областях.

После серии ударов появились кадры мощных пожаров на военных объектах в Одесской и Киевской областях.

«Были уничтожены радиолокационные станции LANZA LTR-25, которые были переданы Украине представителями испанского подразделения НАТО. Они использовались для обнаружения российских беспилотников, в том числе низколетящих целей. Это самая современная техника НАТО, которая была уничтожена. Киевский режим пытался маскировать эту технику», - пояснил военный эксперт.

По данным Минобороны РФ, в результате группового удара в Одесской области поражены логистический центр «Новая Почта» в населенном пункте Нерубайское. Его использовали для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ.

Кроме того, в Одессе и Николаеве поражены электроподстанции, обеспечивающие функционирование портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях соответственно.

По информации военкоров, в Киеве и области также были уничтожены объекты железнодорожной инфраструктуры, военные склады.

Ранее стало известно, что в Сумской области после точных ударов российских военных приостановлено железнодорожное сообщение. Чем это чревато для боевиков - в эксклюзивном материале aif.ru.