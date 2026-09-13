Трамп призвал Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре РФ

Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Об этом американский лидер заявил журналистам во время визита в Ирландию.

По словам Трампа, атаки на объекты, связанные с производством дизельного топлива в России, создают его дефицит. Американский президент связал сложившуюся ситуацию с украинским конфликтом, а не с событиями на Ближнем Востоке.

В конце июля министр энергетики США Крис Райт заявлял, что удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одним из факторов, повлиявших на объем мирового предложения дизельного топлива. По его словам, перебои отражаются на глобальных ценах.

На этой неделе средняя стоимость дизельного топлива в США впервые достигла шести долларов за галлон, что составляет около 3,8 литра.

Ранее Владимир Путин сообщил о поступившей по официальным каналам просьбе временно прекратить удары по Киеву. Российский лидер отмечал, что с 00:00 5 сентября удары по украинской столице не наносились, а Киев значительно снизил интенсивность атак.

Также Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы урегулирования конфликта на Украине. По мнению президента США, добиться разрешения ситуации можно было бы при готовности Зеленского заключить соглашение.