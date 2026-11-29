Будут ли магнитные бури сегодня, 30 ноября 2026 года?
Aif.ru продолжает следить за состоянием геомагнитного поля Земли. Приводим подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В понедельник, 30 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 73 процента.
Магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. Нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
Чтобы свести к минимуму неприятное воздействие природного явления на самочувствие, откажитесь в эти дни от алкоголя и курения, фастфуда и тяжелой пищи. Старайтесь пить больше жидкости и проводить время на свежем воздухе, а также соблюдать здоровый режим сна.
Прогноз магнитных бурь по часам на 30 ноября 2026 года
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Санкт-Петербург
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Новосибирск
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Екатеринбург
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Самара
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Нижний Новгород
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Казань
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Уфа
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Владивосток
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Волгоград
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Ростов-на-Дону
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Саратов
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Пермь
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Калининград
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Ярославль
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Хабаровск
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- 1-3 – магнитосфера спокойная
- 4 – небольшие возмущения
- 5 – слабая буря
- 6 – средняя буря
- 7 – сильная буря
- 8 – шторм
- 9 – экстремальный шторм