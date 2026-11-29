Aif.ru продолжает следить за состоянием геомагнитного поля Земли. Приводим подробный прогноз магнитных бурь по часам в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

В понедельник, 30 ноября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20 процентов. Вероятность магнитных бурь — 7 процентов. Вероятность сохранения спокойной обстановки — 73 процента.

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Магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье и самочувствие метеозависимых людей. Нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

Чтобы свести к минимуму неприятное воздействие природного явления на самочувствие, откажитесь в эти дни от алкоголя и курения, фастфуда и тяжелой пищи. Старайтесь пить больше жидкости и проводить время на свежем воздухе, а также соблюдать здоровый режим сна.

Прогноз магнитных бурь по часам на 30 ноября 2026 года

3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 Москва 2 3 3 3 1 1 1 1 Санкт-Петербург 2 3 3 3 1 1 1 1 Новосибирск 2 2 3 3 3 1 1 1 Екатеринбург 2 2 3 3 3 1 1 1 Самара 2 3 3 3 1 1 1 1 Нижний Новгород 2 3 3 3 1 1 1 1 Казань 2 3 3 3 1 1 1 1 Уфа 2 2 3 3 3 1 1 1 Владивосток 2 2 2 3 3 3 1 1 Волгоград 2 3 3 3 1 1 1 1 Ростов-на-Дону 2 3 3 3 1 1 1 1 Саратов 2 3 3 3 1 1 1 1 Пермь 2 2 3 3 3 1 1 1 Калининград 2 3 3 3 1 1 1 1 Ярославль 2 3 3 3 1 1 1 1 Хабаровск 2 2 2 3 3 3 1 1

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6 – средняя буря

7 – сильная буря

8 – шторм

9 – экстремальный шторм

Источники: xras.ru, xras.ru