Бои на купянском направлении отличаются исключительной ожесточённостью. Временами ситуация здесь напоминала «качели»: наши наступали, боевики ВСУ отступали, и наоборот. Сейчас военные эксперты, говоря о стабилизации данного участка фронта, используют лексикон врачей: «Состояние тяжёлое, но стабильное».

Судя по информации «с земли», штурмовым подразделениям группировки войск «Запад» удалось добиться успехов на нескольких важных участках купянского направления. Это поможет переломить ситуацию и даже местами обрушить украинскую оборону на правом берегу Днепра.

Форсировали, разбили и наступаем в направлении Харькова

Бои под Купянском можно разделить на несколько участков. При этом сохраняется общая задача — окончательно зачистить Купянск от боевиков и перерезать любые возможности проникновения в город диверсионных групп противника. Ситуация в свете расширения контроля над рядом территорий вокруг Купянска вполне решаемая.

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Согласно последней информации, «штурмам» группировки «Запад» удалось выбить противника с позиций у населённых пунктов Московка и Соболевка, таким образом перекрыв сразу несколько маршрутов, по которым украинские ДРГ могли просачиваться в городские кварталы. Стоит отметить, что уже можно говорить о полном контроле над Московкой и Соболевкой, ключевыми населёнными пунктами к западу от Купянска.

Кроме того, по мнению военных экспертов, российским войскам удалось кардинально решить ситуацию в районе Купянска-Узлового. Это важный логистический узел, контроль над которым позволит со временем создать важнейший рокадный (прим. — дорога вдоль линии фронта) маршрут вдоль левого берега реки Оскол. Сейчас уже можно смело говорить (военные эту информацию держали в секрете), что российским войскам удалось переправиться на правый берег реки Оскол и начать формировать обширный плацдарм в районе населённого пункта Садовое.

«Выход на правый берег Оскола даёт нам возможность продвигаться вглубь Харьковской области и, конечно, снимать напряжение с купянского участка фронта, — уточняет военный эксперт Александр Ивановский. — Сейчас важно на этом плацдарме закрепиться, накопить сил, зачистить территорию, перерезать вражескую логистику и начать двигаться в западном направлении».

Чугуев. Фото: кадр видео/ Минобороны РФ

По мнению военного эксперта, одним из основных направлений этого наступления российских войск может быть продвижение в сторону Чугуева. Таким образом, можно говорить о формировании ещё одного участка фронта, с которого мы начнём продвигаться к Харькову, беря город в «клещи».

«Север» наступает на юг

Стоит отметить, что параллельно с наступлением группировки войск «Запад» из района Купянска войска группировки «Север» прорываются к северным окраинам Харькова, параллельно увеличивая «зону безопасности». Уже можно говорить о скором выходе российских штурмовых подразделений на рубеж Слатино — Малые и Большие Проходы — Липцы. По сути, это плацдарм для потенциально возможного штурма Харькова.

По данным сводок Минобороны РФ, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе в зонах ответственности группировок войск «Запад» и «Север» составили более 300 боевиков. Потери в боевой технике за сутки — 24 единицы бронетехники и машин переднего края.