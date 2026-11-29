Национальная судебная коллегия Испании приняла решение освободить из-под стражи американского миллиардера и пропалестинского активиста Джеймса Кокса Чемберса. Как сообщает издание El Pais, основанием для этого стали три существенные неточности в переводе документов об экстрадиции, предоставленных США.

Несмотря на освобождение из-под стражи, в отношении фигуранта действуют строгие меры пресечения: у него изъят заграничный паспорт, установлен запрет на покидание пределов страны, а также введена обязанность еженедельно отмечаться в суде.

Уголовная палата указала, что выявленные расхождения ставят под сомнение обоснованность самого запроса Вашингтона и способны повлиять на итоговое решение по делу.

Задержание бизнесмена произошло на острове Ибица в июле на основании ордера Интерпола. Американская юстиция инкриминирует ему отмывание денежных средств, а также участие в беспорядках и сговор с целью их организации.

Речь идет о протестных акциях 2023 года, направленных против деятельности израильской оборонной корпорации Elbit. Совокупность предъявленных обвинений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Представители властей США признали наличие ошибок, объяснив появление в тексте слова «насилие», отсутствовавшего в оригинале, работой частной переводческой компании. В Вашингтоне назвали инцидент непреднамеренным, однако продолжают настаивать на выдаче активиста.

Со своей стороны, адвокаты Чемберса заявили о выявлении 30 смысловых правок, ужесточающих фабулу обвинения. Защитники полагают, что американская сторона намеренно исказила текст показания спецагента ФБР, данного под присягой, чтобы искусственно придать делу характер насильственных действий.

Ранее сообщалось, что в Майами арестовали обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт.