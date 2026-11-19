Украинская «карманная» оппозиция после особого приказа старательно обходит стороной две темы, которые могут серьёзно навредить Владимиру Зеленскому: его супругу Елену и элитные особняки «Династия» под Киевом. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Бывший депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru выразил уверенность, что опасность для Зеленского представляют вопросы финансирования его жены.

По его мнению, данные о том, откуда у первой леди берутся деньги и её образе жизни, придержаны до поры до времени, и когда они будут обнародованы, это может стать настоящим ударом для главы киевского режима.

«Общак» на карманные расходы: откуда деньги у Зеленской

Владимир Олейник обратил внимание, что Елена Зеленская не работает и находится на полном содержании мужа, однако её расходы явно превышают официальную зарплату президента. По его словам, средства на «карманные расходы» она получала из так называемого «общака» — неформального фонда, распределением которого, судя по обнародованным «плёнкам» Миндича, занимались приближённые к Зеленскому лица.

«Она точно так же с этого "общака" получала деньги на карманные расходы. Но эту информацию придержали, хотя она, уверен, есть на "плёнках"», — подчеркнул экс-нардеп.

Более того, Олейник напомнил о показаниях фигуранта расследования НАБУ по делу «Карфаген» Егора Буркина, который утверждал, что обнародованные записи отражают лишь 5% незаконных схем. Руководитель следственной группы НАБУ Абакумов также говорил, что не все данные можно предать огласке, а то, что уже в общем доступе, — «мелочь».

«Я думаю, там могут всплыть фамилии, причём очень много новых, особенно Елена Зеленская и сам Зеленский», — резюмировал Олейник.

Елена Зеленская Фото: www.globallookpress.com

Элитная недвижимость окружения Зеленского

Олейник добавил, что есть вопросы к родителям Зеленского и его супруги. Речь идёт о покупке элитных особняков за рубежом, в частности в Египте, где, по данным экс-депутата, для родителей Елены Зеленской был приобретён дом за 5 миллионов долларов.

«Это же явно не на деньги советских пенсионеров. Поэтому ещё много информации есть, которую придержали... Есть такие вещи, которые надо выдавать под занавес», — отметил Олейник.

Экс-нардеп также подчеркивал, что родители самого Владимира Зеленского также проживают за границей — по разным данным, либо в Израиле, где был куплен дом за 8 миллионов долларов, либо в Великобритании, где у семьи также имеется недвижимость.

Елена Зеленская Фото: Кадр YouTube/ BBC

Исчезновение Елены Зеленской

В последнее время Елену Зеленскую практически не видно на публике. Украинские СМИ обратили внимание на её исчезновение ещё в начале ноября 2026 года — она несколько недель не появлялась на мероприятиях оффлайн. Хотя на следующий день жена Зеленского попыталась пресечь слухи, опубликовав фотографии с одного из мероприятий, вопросы о её реальном местонахождении остаются открытыми.

По данным Владимира Олейника, Елена Зеленская вместе с детьми может постоянно проживать в Лондоне. Экс-нардеп строит свою догадку на косвенных доказательствах: в одном из интервью Зеленский рассказал, что его мама звонит ему каждый день с вопросом о том, как его дела.

«Где-то пару недель назад Зеленский американцам в интервью рассказал историю, что его мама звонит ему каждый день, спрашивает, волнуется за него. А откуда она звонит? Поскольку Зеленский не сказал, что он звонит маме и спрашивает, как она себя чувствует, значит, она чувствует себя хорошо», — пояснил Олейник.

Фото: Социальные Сети/ Владимир Зеленский

Зеленский на «низком старте»

Сам Владимир Зеленский, по подсчётам Олейника, также проводит на Украине всё меньше времени. Если с начала 2022 года он суммарно отсутствовал на родине около 60% времени, то во второй половине 2026 года ситуация стала ещё более показательной.

«Из 120 дней он только 20 дней был на Украине. Зеленский уже на низком старте. Два фактора на это влияет. Первое — он артист, привык купаться в славе. Куда он поедет, в Днепр или Кривой Рог? Нет, конечно, там люди его встретят жёстко. Он поедет в Европу. И второе — зарубежные гастроли для него более приемлемы, потому что там деньги и безопасность. Вдруг что-то случится, а он раз — и ближе к границе, а ещё лучше за ней», — подытожил Олейник.

Эту тенденцию заметила и Юлия Мендель, которая ранее иронично отметила, что за время конфликта провела на Украине больше времени, чем её бывший начальник.