Российские беспилотники «Герань», по данным военных источников, поразили склад беспилотников большой и средней дальности в Шостке Сумской области. В эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что вместе со складом и вооружением могут быть уничтожены специалисты по БПЛА, в том числе иностранные.

«Операторы дронов ВСУ из Сумской области работали, во-первых, по переднему краю нашей обороны и по тыловым подразделениям наших частей, которые сейчас ведут зачистку и создают буферную зону. Также они непосредственно бьют по нашему приграничью — Брянщине, Курскую область, запускают в сторону Смоленска, Тамбова, Подмосковья и других российских регионов. То есть выявление и уничтожение складов с БПЛА противника имеет большое значение для нашей безопасности», — отметил он.

Попов объяснил, что к подобным складам беспилотников всегда прикомандированы специалисты, которые обслуживают эти аппараты.

«Это могут быть иностранные консультанты — поляки, немцы, французы, англичане. Они дорабатывают БПЛА, записывают итоговую программу, уточняют координаты целей. Электронные карты с данными о местонахождении целей и наших ПВО для моделирования полета этим специалистам предоставляются, скорее всего, западными партнерами. То есть речь не просто о хранилище беспилотников, а еще и о пункте подготовки этих аппаратов к оперативному применению», — уточнил собеседник издания.

Попов подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам, назначение которых подтверждено разведкой. Это означает, что одним ударом могли быть уничтожены и десятки беспилотников, и специалисты, осуществлявшие их подготовку к террористическим ударам по российским городам.