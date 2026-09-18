В Одессе в ночь на пятницу, 18 сентября, зафиксированы взрывы, они прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги, пишут украинские СМИ.

«В Одессе прозвучал взрыв... Еще взрыв», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, взрывы также были слышны в Маяках Одесской области. Согласно данным онлайн‑карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действует сразу в нескольких районах региона.

Туск озвучил рекордное число ежемесячных потерь ВСУ

Премьер‑министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме заявил о рекордных потерях Украины в конфликте с Россией, сообщает польский портал Interia Wydarzenia.

«Наши украинские партнеры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорд», — отметил Туск.

По мнению польского премьера, такие потери связаны в первую очередь с новой стратегией российских войск, а именно с эффективным применением реактивных беспилотников. Туск подчеркнул, что противостоять подобным дронам сейчас способны немногие.

ВС РФ поставили Украину в тяжелое положение

Экс‑сотрудник хорватской разведки Зоран Метер в статье для портала Geopolitika News охарактеризовал положение Украины как крайне тяжёлое. По его оценке, на ситуацию негативно влияют как успехи российской армии, так и коррупционные скандалы в Киеве.

Метер указал, что Украина фактически лишена возможности вести торговлю через порты Чёрного моря и Дуная. Кроме того, по его словам, в стране систематически разрушаются промышленные объекты.

Новые политические события и коррупционные скандалы, по его мнению, ещё сильнее осложняют и без того неблагоприятную ситуацию.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, в свою очередь, указал на то, что Евросоюз фактически издевается над Владимиром Зеленским, предложив заключить стратегический альянс не с Украиной, а с Канадой.

«Зеленский столько раз обивал порог евробюрократов, чтобы Украину приняли в состав ЕС, а сейчас его буквально щелкнули по носу, вынесли вперед ногами, отобрав надежды на вступление», — отметил он.

Бойцы РФ спасли мать с сыном, которая почти два года скрывала его от ВСУ

Бойцы группировки «Север» вывезли из освобождённого населённого пункта в Харьковской области женщину с ребёнком, сообщили в Минобороны РФ. По словам спасённой, она год и семь месяцев укрывала сына в подвале. Женщина опасалась, что ребёнка могут забрать украинские военные. По её утверждению, ВСУ вывозили детей принудительно.

Командир штурмовой роты с позывным Шальной рассказал, что женщину с двухлетним малышом передали его группе. Бойцы укрыли мать с ребёнком вместе с другими местными жителями, дожидаясь подходящего момента для эвакуации.

Когда такая возможность появилась, Шальной провёл их по маршруту выхода. Передвигаться пришлось под обстрелами и ударами FPV‑дронов. Из относительно безопасной зоны людей вывезли на автомобиле.

Шальной также рассказал, что ранее Ольга уже пыталась эвакуироваться вместе с ребёнком и мужем, но по группе ударил дрон ВСУ, в результате чего супруг женщины погиб.

В подразделения группировки «Восток» доставили мощи Дмитрия Донского

Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны РФ.

Верующие военнослужащие получили возможность приложиться к святыне. Богослужения прошли на пунктах управления подразделений, в полевых храмах и подземном госпитале. При необходимости бойцам выдавали нательные крестики.

После этого ковчег продолжил путь по подразделениям и полевым госпиталям. В богослужениях участвовали не только православные военнослужащие, но и представители других религиозных традиций - имамы и ламы подразделений.