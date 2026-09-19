В ДНР после ночной атаки ВСУ остаются без света пять муниципалитетов

Пять муниципальных округов в ДНР и Ленинский район Донецка частично остаются без энергоснабжения после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Чертков.

По его словам, сейчас частично обесточены объекты в Мариуполе, Волновахе, Макеевке, Снежном, Ленинском районе Донецка и Новоазовском муниципальном округе.

Кроме того, объекты водоснабжения республики перевели на альтернативные источники питания после аварии в энергосистеме. Чертков отметил, что это позволило возобновить подачу воды потребителям сразу после восстановления электроснабжения.

В тех районах, где это технически возможно, вода подается по установленному режиму, добавил премьер-министр ДНР.