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Украину отрезали от НАТО, Румыния в панике: базу на Днестре разнесли в пыль

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Удары по понтонной переправе в Одесской области отразятся на поставках для ВСУ, так как ее восстановление займет определенное время. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Министерство обороны РФ сообщило 19 сентября, что российская армия в ходе ночной операции поразила понтонный мост через реку Днестр в Одесской области, который использовался для транспортировки военных гузов на Украину из Румынии и порта Измаил.

«Понтонную переправу поразить легче, чем стационарный мост. Но в целом это хорошо, что бьют по таким сооружениям. Удары по переправам серьезно влияют на снабжение войск врага, маневрирование, ротацию и всё прочее», — отметил Дандыкин.

Он добавил, что при постоянном огневом воздействии противнику будет крайне проблематично восстановить переправу.

«Под огнем собирать такую переправу через реку будет тяжело. Это займет определенное время», — подчеркнул эксперт.

Военные каналы сообщают, что в ночь на 19 сентября ВС РФ нанесли удар по военным целям на Украине двумя ракетами «Циркон» и 174 беспилотниками различных типов, в том числе барражирующими боеприпасами «Бандероль». Основной удар пришелся на Одесскую и Киевскую области.
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