Во вторник Молдавия пережила одно из самых масштабных нарушений своего воздушного пространства с начала конфликта на Украине. По данным Минобороны республики, за 2,5 часа над страной пролетели семь беспилотников, один из которых достиг Кишинёва. Власти были вынуждены временно полностью закрыть небо и ряд погранпереходов. Позже выяснилось, что пять из семи дронов упали на территории страны, а в районе Штефан-Водэ были обнаружены обломки БПЛА. Традиционно в Кишинёве обвинили Россию, не предоставив при этом никаких доказательств.

Украинские дроны взорвали «безопасность» НАТО

Ситуация в Прибалтике развивается по не менее драматичному сценарию. В ночь на 11 ноября 2026 года жители Эстонии, Латвии и Литвы получили массовые предупреждения о воздушной угрозе. Причиной стала атака украинских беспилотников на российский порт Усть-Луга — дроны отклонились от курса и вторглись в воздушное пространство стран НАТО.

В Литве была объявлена воздушная тревога, в воздух дважды поднимались истребители НАТО, однако сбить нарушителя они не смогли. Более того, на севере Литвы позже были найдены обломки ракеты, выпущенной натовским самолётом. По данным литовских военных, один из дронов пролетел через воздушное пространство всех трёх балтийских государств. Финляндия, столкнувшись с аналогичной угрозой, была вынуждена ввести временные ограничения в восточной части Финского залива.

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Дроны по заказу

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в комментарии aif.ru разоблачает главный миф о «случайных» залётах украинских дронов в Европу. По его словам, хаотичные траектории БПЛА — далеко не всегда результат технических неполадок или действий российских средств радиоэлектронной борьбы.

«Не всегда украинские дроны летят не туда, куда надо, по причине только какого-то сбоя. Иногда это делается намеренно, потому что мысль такая, что во всём обвинят русских... А могут такие налёты проводиться по заказу властей соседних с Украиной стран. Потому что те хотят своё население периодически запугивать якобы военной угрозой от РФ. Они и так об этом постоянно говорят, но им же надо ещё и картинку какую-то показать», - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что европейские политики сознательно закрывают глаза на украинское происхождение беспилотников, как это происходит в случае с Молдавией и Румынией.

«Всё это оголтелая русофобия, которой пропитаны эти страны. Украинская сторона пользуется тем, что всё сваливают на Россию. И сами власти европейских стран делают заказы. Причем допускаю, что это может быть не согласовано внутри страны... В итоге, когда видят украинский дрон, вынуждены говорить, что он залетел случайно», - сказал он.

Расплата за сговор

Парадокс ситуации заключается в том, что, разрешая Украине использовать своё воздушное пространство для атак на Россию, страны Балтии и другие государства НАТО сами становятся заложниками этой «дружбы». Перенджиев отметил, что у Европы просто нет серьёзной системы противовоздушной обороны, сопоставимой с российской.

«Прибалтийские страны разрешили украинцам использовать их территорию для пролёта дронов в сторону России. И вот летят эти дроны где-нибудь над Эстонией или ещё где-то и вдруг падают, потому что там возникают какие-то помехи... Власти, естественно, в шоке, думали, что пролёты будут безопасными. А население начинает возмущаться, объяснение, что так получилось, никто не принимает, потому что эти атаки наносят ущерб людям», - констатировал он.

Эксперт подвёл жёсткий итог: вступая в сговор против России, европейские страны сами попадают под удар.

«У европейцев нет серьёзной защиты в виде ПВО, как есть у России. Если дрон какой-то залетает, они истребители поднимают в воздух. А истребителей у них тоже не очень-то много, особенно у прибалтов. Поэтому, вступая в сговор, чтобы навредить русским, они сами попадают под раздачу от украинских дронов. Как говорится, не рой другому яму, сам в неё попадёшь», - подытожил Перенджиев.

Пока европейские политики пытаются сохранить лицо, обвиняя во всём Москву, их собственные граждане всё чаще слышат сигналы воздушной тревоги и находят обломки «неопознанных» беспилотников прямо у своих домов.