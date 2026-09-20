Киевский режим перебрасывает лучшие подразделения ВСУ в район Славянско-Краматорской агломерации, российские военные при этом все равно продолжаются успешно продвигаться, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru ветеран боевых действий, участник СВО, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что на славянском направлении украинским боевикам приходится пересаживаться на гражданские машины в связи с потерями бронетехники.

По словам командира группы операторов БПЛА российской группировки войск «Юг» с позывным Камаз, российские дроноводы уничтожают бронетехнику и транспорт противника, а также робототехнические комплексы, используемые ВСУ для перевозки грузов на передовую.

Кроме того, военный медик сообщил, что эвакуационные группы ВСУ на Славянско-Краматорском направлении не успевают провести эвакуацию тел погибших украинских военнослужащих и бросают трупы на позициях.

«Если мы говорим о Славянско-Краматорской агломерации, то там сейчас очень сложная ситуация, идут тяжелые изнурительные бои. Противник отсылает все лучшие подразделения именно на этот участок, нашим военнослужащим здесь приходится крайне нелегко. При этом мы, хоть и небольшими темпами, продвигаемся в этой агломерации. Делать точные прогнозы по освобождению района пока рано», - пояснил военный эксперт.

Славянско‑Краматорская агломерация - важный промышленный, транспортно‑логистический и военно‑стратегический узел северного Донбасса. Здесь сосредоточены крупные предприятия тяжелого машиностроения и металлургии, пересекаются ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали.

В текущих условиях район также выступает как глубоко эшелонированный укрепрайон, контроль над которым дает существенное тактическое преимущество.

Ранее стало известно, что российские военные сорвали ротацию ВСУ на краматорском направлении.