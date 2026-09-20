Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
1339

Элита Зеленского брошена на смерть: у Краматорска начались главные бои

Евгений Биятов / РИА Новости
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Киевский режим перебрасывает лучшие подразделения ВСУ в район Славянско-Краматорской агломерации, российские военные при этом все равно продолжаются успешно продвигаться, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru ветеран боевых действий,  участник СВО, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, ранее сообщалось, что на славянском направлении украинским боевикам приходится пересаживаться на гражданские машины в связи с потерями бронетехники.

По словам командира группы операторов БПЛА российской группировки войск «Юг» с позывным Камаз, российские дроноводы уничтожают бронетехнику и транспорт противника, а также робототехнические комплексы, используемые ВСУ для перевозки грузов на передовую. 

Кроме того, военный медик сообщил, что эвакуационные группы ВСУ на Славянско-Краматорском направлении не успевают провести эвакуацию тел погибших украинских военнослужащих и бросают трупы на позициях.

«Если мы говорим о Славянско-Краматорской агломерации, то там сейчас очень сложная ситуация, идут тяжелые изнурительные бои. Противник отсылает все лучшие подразделения именно на этот участок, нашим военнослужащим здесь приходится крайне нелегко. При этом мы, хоть и небольшими темпами, продвигаемся в этой агломерации. Делать точные прогнозы по освобождению района пока рано», - пояснил военный эксперт.

Славянско‑Краматорская агломерация - важный промышленный, транспортно‑логистический и военно‑стратегический узел северного Донбасса. Здесь сосредоточены крупные предприятия тяжелого машиностроения и металлургии, пересекаются ключевые автомобильные и железнодорожные магистрали.

В текущих условиях район также выступает как глубоко эшелонированный укрепрайон, контроль над которым дает существенное тактическое преимущество.

Ранее стало известно, что российские военные сорвали ротацию ВСУ на краматорском направлении.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоэксклюзивпродвижение ВС РФэксклюзивные новостиСлавянскКраматорск
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть