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ВС РФ поразили в Киеве предприятие, производящее системы для «Фламинго»

Архивное фото /
Архивное фото / Минобороны РФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

ВС РФ поразили в Киеве предприятие «Радионикс», производящее системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», сообщило Минобороны России.

Объект был поражен минувшей ночью в ходе групповых ударов, совершенных с помощью высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотников.

«В городе Киеве [поражено]: предприятие радиоэлектронной промышленности “Радионикс”, осуществляющее производство систем управления для ракет “Фламинго”, “Нептун”, FP-7 и FP-9», — проинформировало ведомство.

Также, по данным министерства, под российский удар попал расположенный в Киеве дата-центр «Би-мобаил», который обеспечивает хранение данных, в том числе разведывательных, и функционирование сетевого оборудования в интересах украинских войск.
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