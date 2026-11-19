Душанбе расположен в Гиссарской долине на высоте 750–930 метров над уровнем моря. Это крупнейший город Таджикистана, его политический, научный и культурный центр. По предварительным данным национального Агентства по статистике, на 1 июля 2026 года здесь проживало около 1,3 миллиона человек. Чуть больше столетия назад Душанбе стал столицей, но история заселения его территории уходит в глубокую древность. Подробности — на aif.ru.

1. Столица, названная в честь понедельника

В переводе с таджикского «душанбе» означает «понедельник». Название связано с базаром, который устраивали здесь в этот день: на торговлю съезжались жители окрестных поселений, а обозначение базарного дня постепенно закрепилось за самим населённым пунктом. Существует и поэтическое толкование. По воспоминаниям сына Мирзо Турсунзаде, поэт связывал название города со словом «душан», которому приписывал значения благоухания и цветника. Однако это образная версия, а не установленное происхождение названия.

2. Молодая столица с древним прошлым

Душанбе стал столицей Таджикской АССР в 1924 году, а после образования Таджикской ССР в 1929-м сохранил столичный статус. При этом территория современного города была заселена задолго до советского времени. Археологи обнаружили здесь следы поселений греко-бактрийской эпохи, в том числе находки, относящиеся к концу III века до нашей эры.

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3. Флагшток, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

На площади Государственного флага рядом с Дворцом нации возвышается 165-метровый флагшток. В 2011 году его признали самым высоким в мире и внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Этот рекорд сохранялся до 2014 года. Размеры развевающегося над площадью полотнища — 60 на 30 метров. Его площадь составляет 1800 кв. м.

4. Библиотека, рассчитанная на миллионы книг

Национальная библиотека Таджикистана — одно из крупнейших книгохранилищ Центральной Азии. Её здание напоминает раскрытую книгу, а хранилища рассчитаны на размещение до 10 миллионов экземпляров книг и других источников информации. Среди библиотечных редкостей — миниатюрное издание Корана. По опубликованным сведениям, размеры книги составляют всего 1,8 на 1,2 сантиметра, а вес — около 1,6 грамма.

5. Почти тринадцатиметровый Будда

В Национальном музее древностей Таджикистана хранится глиняная скульптура «Будда в нирване» длиной около 12,85 метра. Её обнаружили при раскопках буддийского монастыря Аджина-Тепе неподалёку от современного Бохтара. Монастырь функционировал в VII–VIII веках. Сегодня скульптура — один из самых известных музейных экспонатов страны и выдающийся памятник буддийского искусства раннего Средневековья.

6. Дойра, рядом с которой хочется сфотографироваться

В Национальном музее Таджикистана можно увидеть гигантскую дойру — традиционный ударный инструмент, похожий на бубен. Её создал мастер из Куляба Саиднодир Хайдаров. По сообщениям о передаче инструмента музею, диаметр дойры составляет около полутора метров. Позднее мастер изготовил и более крупные инструменты, однако сведения об официальной регистрации мирового рекорда требуют отдельного подтверждения.

7. Рынок с именем осеннего праздника

«Мехргон» — один из крупных крытых рынков Душанбе. Здесь продают фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, специи и другие местные продукты. Его название совпадает с названием древнего осеннего праздника Мехргон, связанного с урожаем, изобилием и благодарностью за дары природы. Поэтому рыночные прилавки с плодами нового сезона особенно хорошо передают смысл этого имени.

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8. Монумент с зашифрованной датой

Высота комплекса «Истиклол», открытого в Душанбе 8 сентября 2022 года, составляет 121 метр. Это число складывается из двух символических величин: 30-метровая нижняя часть посвящена 30-летию государственной независимости, а 91-метровая верхняя отсылает к 1991 году, когда Таджикистан стал независимым государством.

9. Дворец, над которым работали тысячи мастеров

Культурный комплекс «Кохи Навруз» известен богатым декоративным оформлением: резьбой по дереву и гипсу, орнаментами, витражами и мозаикой. В его создании участвовали около четырёх тысяч мастеров из разных регионов Таджикистана. Согласно описанию, подготовленному совместно с городским отделом развития туризма, площадь украшенных горизонтальных и вертикальных поверхностей достигает 40 тысяч квадратных метров.

10. Две плотины впечатляющей высоты

Примерно в 75 километрах к востоку от Душанбе находится Нурекская ГЭС. Высота её плотины составляет 300 метров. В базе Guinness World Records она указана как самая высокая насыпная плотина; строительство сооружения велось с 1961 по 1980 год. Выше по течению Вахша продолжается строительство Рогунской ГЭС. Проектная высота её плотины — 335 метров. В августе 2026 года сообщалось, что укладка материала достигла отметки 1155 метров над уровнем моря, что соответствовало высоте сооружения около 190 метров.

11. Культурная столица Азии — 2026

Душанбе был объявлен культурной столицей Азии на 2026 год по решению Форума мэров азиатских городов — Asian Mayors Forum. Решение приняли в конце 2025 года на встрече в Тегеране. Этот статус призван привлечь внимание к культурной жизни города, его наследию и возможностям международного сотрудничества.

12. Душанбе в письме русскому царю

Одно из ранних письменных упоминаний Душанбе относится к декабрю 1676 года. Название встречается в послании балхского хана Субханкули русскому царю Фёдору Алексеевичу. При этом в исторических публикациях приводится и более раннее упоминание — в сочинении Махмуда ибн Вали 1636 года. Поэтому считать письмо 1676 года безусловно первым свидетельством о Душанбе было бы неточно.

13. От нескольких десятков домов до города-миллионника

По приводимым историческим сведениям, в 1924 году в Душанбе насчитывалось 42 глинобитных жилища и несколько сотен жителей. В описаниях того времени упоминается единственный керосиновый фонарь возле базара. Эти сведения относятся к конкретному периоду истории поселения. Тем заметнее масштаб последующих перемен: за столетие Душанбе превратился в город с населением более миллиона человек.

Фото: АиФ/ Георгий Зотов

14. Озеро Александра и легенда о Буцефале

В Фанских горах находится Искандеркуль — озеро, название которого связывают с Александром Македонским. В туристическом описании МИД Таджикистана расстояние от Душанбе до него составляет около 130 км. Одна из местных легенд рассказывает, что конь полководца Буцефал заболел, выпив ледяной озёрной воды, а после выздоровления бросился в озеро со скалы. Это именно предание: достоверных свидетельств пребывания Александра у Искандеркуля нет.

15. Гиссарская крепость: древнее место и более поздние ворота

Примерно в 25–26 км от Душанбе расположена Гиссарская крепость, служившая резиденцией бека — наместника бухарского эмира. Историю укреплений на этом месте связывают с глубокой древностью, однако возраст отдельных сооружений различается. Знаменитые ворота с двумя башнями относят к XVI веку; комплекс неоднократно перестраивали, реставрировали и реконструировали. Поэтому его нынешний облик соединяет следы разных исторических эпох.