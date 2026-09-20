Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 1 минута
843

Драпатый теряет людей: новое направление грозит полным крахом ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency / GLOBAL LOOK
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Украинская армия несет большие потери в том числе на херсонском направлении, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на Сейме заявил, что в последнее время число погибших и раненых в месяц украинских военных достигло 27 тысяч. По его словам, это рекордные значения.

«Большие потери ВСУ несут в том числе на херсонском направлении», — сказал Иванников.

По его словам, новый главком ВСУ Михаил Драпатый «буквально уничтожает личный состав».

«Драпатый уничтожает личный состав в бессмысленных атаках на российских военных. Он пытается закрепиться на своей должности главнокомандующего, пробыть на ней хотя бы 100 дней, которые станут для него ключевыми. ВСУ превратились в заложников Драпатого, обеспечивая ему личное благополучие и возможность остаться на должности», — добавил Иванников.

Минобороны РФ также сообщало ранее, что наиболее ожесточенные боевые действия идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Подразделения Южной группировки войск и группировки «Центр» преодолевают укрепленные рубежи обороны ВСУ вблизи Славянска, Краматорска и Дружковки. В центральном районе Доброполья идут уличные бои.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоспецоперация на Украинеэксклюзивпотери ВСУэксклюзивные новости
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть