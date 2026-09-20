Украинская армия несет большие потери в том числе на херсонском направлении, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на Сейме заявил, что в последнее время число погибших и раненых в месяц украинских военных достигло 27 тысяч. По его словам, это рекордные значения.

«Большие потери ВСУ несут в том числе на херсонском направлении», — сказал Иванников.

По его словам, новый главком ВСУ Михаил Драпатый «буквально уничтожает личный состав».

«Драпатый уничтожает личный состав в бессмысленных атаках на российских военных. Он пытается закрепиться на своей должности главнокомандующего, пробыть на ней хотя бы 100 дней, которые станут для него ключевыми. ВСУ превратились в заложников Драпатого, обеспечивая ему личное благополучие и возможность остаться на должности», — добавил Иванников.

Минобороны РФ также сообщало ранее, что наиболее ожесточенные боевые действия идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Подразделения Южной группировки войск и группировки «Центр» преодолевают укрепленные рубежи обороны ВСУ вблизи Славянска, Краматорска и Дружковки. В центральном районе Доброполья идут уличные бои.