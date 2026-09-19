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Ближний круг уже отказался от Зеленского: главная новость СВО 19 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Igor Jakubowski / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В последние несколько дней бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обрушила на своего экс-шефа шквал уничтожающей критики. В интервью The Times она заявила об отказе Зеленского от пяти мирных соглашений, достигнутых еще в 2022 году, и сравнила Украину с «более мягкой версией нацистской Германии». В беседе с украинской журналисткой Лилией Багировой она и вовсе назвала бывшего патрона «мерзостью» и призналась, что молит о прощении за то, что когда-то помогла ему прийти к власти.

Как считает политолог Владимир Скачко, за спиной Мендель стоят американские кураторы. В эксклюзивном комментарии для aif.ru эксперт пояснил, что громкие интервью последних дней — это не женская истерика, а тщательно спланированная операция по принуждению главы киевского режима к выполнению условий США.

«За Мендель стоят американцы, она американский продукт», — заявил Скачко, подчеркнув, что Вашингтон использует компромат, который журналистка «сливает» в публичное поле, как рычаг давления.

По мнению политолога, у Зеленского нет никаких ресурсов, чтобы заставить бывшую соратницу замолчать. Это под силу только хозяевам Мендель — американцам, если те договорятся с Зеленским и он начнет выполнять их требования. «Мендель — один из действенных рычагов давления на Зеленского», — констатировал эксперт.

Скачко не исключил, что последние интервью Мендель могут быть связаны с необходимостью принудить Зеленского согласиться на энергетическое перемирие. 

«Европа требует от Зеленского продолжать воевать, он лупит, не разбирая. А Трамп требует не бить по энергетической составляющей, потому что у него цена на дизель выросла в три раза. Трампу, а вернее республиканцам, скоро избираться. До этого времени Трамп должен сдерживать Зеленского», — пояснил политолог.

По словам Скачко, Мендель не высказывает фактов от себя — она озвучивает лишь то, что ей поручили сказать американцы. «Там придавили, там, и получается нужный результат. Не для того, чтобы Зеленского снять, а чтобы сделать более послушным», — объяснил эксперт.

Он не исключает, что компромат на окружение Зеленского, включая его жену Елену, может всплыть в любой момент, как только в этом возникнет необходимость у Вашингтона. Напомним, в мае Мендель уже обвиняла первую леди в том, что ее голос звучит на «пленках Миндича».

Информационная атака на Зеленского будет продолжена ровно до тех пор, пока он не станет сговорчивее в вопросах, критически важных для американских элит, констатировал Скачко.
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