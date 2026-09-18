В 2022 году на фоне наступления наших войск на Киев Владимир Зеленский требовал взорвать мосты и столичное метро. Об этом в интервью западной прессе заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Британские уши

По словам Мендель, Зеленский в те дни находился «в страхе и панике». «Зеленский требовал взорвать мосты, когда наши солдаты находились по ту сторону, но люди отказались это делать. Он требовал взорвать станции метро. То есть это было просто проявлением страха и паники», — рассказал она. Все доказано. Киев убивает своих мирных, чтобы выдать их за «жертв России» Подробнее

Однако все изменилось после визита в Киев бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который запретил Украине подписывать стамбульские соглашения. «Я разговаривала с двумя людьми, которыми были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», — сообщила Мендель.

Информацию о том, что в Киеве готовились взрывать метро подтверждает и опальный украинский блогер Анатолий Шарий, сейчас проживающий в Европе. «А вот это интересно. Я тоже это слышал», — прокомментировал он слова Мендель в своем телеграм-канале.

«В Киев завозили взрывчатку»

Высказывание Мендель вполне могут быть правдой, считает ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак. Несмотря на то, что бывший пресс-секретарь сейчас находится в явной оппозиции к Зеленскому. Киев убивает своих солдат. У ВСУ есть инструкция, как не попасть в плен Подробнее

«Я думаю, это правда. Я прекрасно помню, что в 2022 году в Киеве минировали мосты. К сожалению, тогда мы их не дожали, понадеявшись на здравый смысл киевского режима. Но оказалось все не так. Мы видим, что Зеленский пережил тот страх, а сейчас целенаправленно занимается геноцидом населения Украины по указке Запада, Лондона прежде всего», — отметил эксперт в разговоре с aif.ru.

Впрочем, в случае прорыва фронта просроченный лидер вполне может вернуться к своим людоедским планам, минируя целые города, лишь бы они не достались России. «У Зеленского нет никаких задач по спасению жизней украинцев, по спасению экономики. Он лишь выполняет приказы из Британии. И с этим отлично справляется. Но давайте будем честны, до Киева нам пока еще далеко», — добавил Дудчак.