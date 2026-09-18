У Владимира Зеленского нет ресурса, чтобы заставить замолчать бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель, сделать это могут лишь американцы, которые стоят за ее выступлениями. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил политолог Владимир Скачко.

Мендель за последние несколько дней дала два громких интервью. В беседе с The Times она заявила об отказе Зеленского от пяти мирных соглашений с 2022 года. По ее словам, глава киевского режима превратил Украину в более мягкую версию нацистской Германии.

«Зеленский не может заставить Мендель замолчать. Это могут сделать только американцы, если договорятся с Зеленским и он начнет выполнять их требования. Мендель - один из действенных рычагов давления на Зеленского», — отметил Скачко.

Политолог добавил, что Мендель не высказывает каких-то фактов от себя, а озвучивает лишь то, что ее попросили сказать американцы.

«Мендель - один из рычагов давления, — повторил Скачко. — Там придавили, там, и получается нужный результат. Не для того, чтобы Зеленского снять, а чтобы сделать более послушным».