Органические вещества встречаются не только на планетах: этиловый спирт распространён и в космосе, рассказал директор Специальной астрофизической обсерватории РАН Геннадий Валявин в программе «Давай разберёмся» на Пятом канале.

«C2H5OH — органическое вещество очень известное, которое спирт. Он в космосе — очень распространенная вещь», — отметил астроном.

В программе также объяснили, как учёные определяют состав атмосфер далёких планет. Проходящий через них свет звезды сохраняет характерные следы присутствующих веществ, позволяя обнаруживать, например, воду и углекислый газ.

Младший научный сотрудник обсерватории Виталий Аитов рассказал о наблюдении транзитов — прохождений планеты между своей звездой и земным наблюдателем. Такие события заметны по небольшому снижению яркости звезды и дают возможность исследовать планетную атмосферу.