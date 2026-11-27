Размещение вычислительных комплексов в космосе сопряжено с серьёзными трудностями энергоснабжения, передачи данных и ремонта, рассказал KP.RU астроном, доктор физико-математических наук Вячеслав Турышев.

По его расчётам, комплексу мощностью один мегаватт понадобятся 5640 квадратных метров солнечных панелей и ещё 2500 квадратных метров радиаторов. Масса конструкции приблизится к 60 тоннам.

Другими препятствиями учёный назвал ограничения связи с Землёй и необходимость регулярно обновлять оборудование. Космическая радиация дополнительно повышает риск отказов, а замена отдельных компонентов на орбите затруднена.

«Для большинства земных задач я бы начал с существующих промышленных площадок», — отметил Турышев.

Бывшие шахты он также предложил рассматривать как возможные площадки для дата-центров, оценивая условия охлаждения, энергоснабжения и связи. Вычислительные комплексы на Луне, по мнению астронома, в перспективе могут пригодиться для обработки наблюдений местных обсерваторий и других космических задач.