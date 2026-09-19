ВС РФ нанесли удары по украинским портам и судам ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удары по украинским портам и судам, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Как отмечается, в течение дня ВС РФ продолжили нанесение ударов с помощью беспилотников по портам Украины и морским судам ВСУ.

«В результате ударов в порту Черноморск Одесской области поражено морское судно типа «танкер», доставившее горюче-смазочные материалы для ВСУ, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую для транзита военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил.