В ночь на 18 ноября российские вооруженные силы провели серию атак на объекты инфраструктуры в Винницкой области. Взрывы прогремели в Тульчине, Вапнярке, Комаргороде и Томашполе. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что выбор этих целей неслучаен: регион превращается в новый логистический и производственный хаб ВСУ, куда пытаются перебазировать мощности из Киева.

Заводы и железная дорога

По словам собеседника издания, Винницкая область представляет интерес для российских военных с двух точек зрения.

«Первый момент — это транспортная инфраструктура, логистика, то есть всё, что связано с железнодорожным транспортом. Второй — это вынесенные туда военные предприятия», — заявил Кнутов.

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Эксперт отметил, что на Украине уже открыто обсуждается необходимость прятать производство под землю или вывозить его из столицы.

«Я допускаю, что те удары, которые мы наносим по Винницкой области, связаны с наличием там тех предприятий, которые потихонечку начинают выезжать из Киева. Раньше в Киеве было много оборонных сборочных заводов, потому что город был очень хорошо прикрыт с точки зрения ПВО, в первую очередь за счет комплексов Patriot и NASAMS. Сейчас ракет не хватает, в результате начинается рассредоточение предприятий по сборке дронов», — пояснил эксперт.

Кнутов также подчеркнул, что помимо беспилотников, в Винницкой области могут размещать и производство ракет.

Отдельное внимание эксперт уделил состоянию железнодорожной инфраструктуры противника, задействованную в логистике ВСУ.

«У киевского режима осталось менее 500 локомотивов. Локомотивы дизельные. Электрические уже давно не работают, подстанции выведены из строя. Помощь оказать Запад не может, потому что другая колея. Поэтому российским командованием выбираются подобного рода объекты, и по ним наносятся удары», — сказал Кнутов.

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Охота за эшелонами

Помимо производственных мощностей, удары могли наноситься и по логистическим цепочкам.

«Допускаю, что атаки связаны с транспортировкой военных грузов», — заявил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что если поступает информация о передвижении колонн или эшелонов с грузами, российские военные атакуют их моментально.

«Почти сто процентов со складов вывозится продукция военного предприятия: крылатые ракеты, собранные беспилотники. Вооружение перебрасывают частями для нанесения ударов по РФ с территории Харьковской, Сумской области и других приграничных районов. Но сейчас всё чаще сгорает в тылу ВСУ», — заключил Кнутов.