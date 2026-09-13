Российские войска поразили сухогруз с имуществом для ВСУ в порту Одессы

Вооруженные силы РФ в воскресенье нанесли удар по порту Одессы, в результате которого было поражено морское судно, доставлявшее материальные средства для украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе текущих суток российские войска осуществили групповое поражение объектов промышленного комплекса, задействованных в сборке БПЛА.

Также атакам подверглись логистические центры, складские терминалы с военной продукцией и объекты энергетической инфраструктуры, гарантирующие работу портовых сооружений и транспортных сетей Украины.

«Также поражены: в порту "Одесса" — морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — отмечается в сообщении военного ведомства в мессенджере «Макс».

Утром стало известно, что ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики ВСУ.