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ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Российские войска в ночь на 13 сентября нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам, через которые поставлялись и распределялись военные грузы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивающие перевозку военных грузов из Европы, а также логистический центр «Новая почта» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы военного назначения.

Кроме того, удары нанесены по подстанциям «Усатово» и «Новая», обеспечивающим работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения склада с военными грузами в Киевской области.
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