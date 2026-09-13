ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики ВСУ

Российские войска в ночь на 13 сентября нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам, через которые поставлялись и распределялись военные грузы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, обеспечивающие перевозку военных грузов из Европы, а также логистический центр «Новая почта» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы военного назначения.

Кроме того, удары нанесены по подстанциям «Усатово» и «Новая», обеспечивающим работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры поражения склада с военными грузами в Киевской области.