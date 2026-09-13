Российские войска взяли под контроль населенный пункт Черняков. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активных действий под контроль армии России перешел населенный пункт Черняков Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе Волчанска группа ВСУ при попытке выйти из окружения подорвалась на минах. Кроме того, российские бойцы отразили попытку контратаки украинских войск в районе Малой Волчьей.

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике.