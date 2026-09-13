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ВС РФ взяли под контроль Черняков в Харьковской области

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Черняков. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ. 

«Подразделения группировки войск „Север“ в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ и расширяют внешнюю зону контроля. В ходе активных действий под контроль армии России перешел населенный пункт Черняков Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что в районе Волчанска группа ВСУ при попытке выйти из окружения подорвалась на минах. Кроме того, российские бойцы отразили попытку контратаки украинских войск в районе Малой Волчьей. 

Накануне ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике.
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ОбществоАрмияВС РФСВОЧерняковХарьков
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