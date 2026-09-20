Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, с какой целью командование ВСУ перебросило на сумское направление подразделения, проходившие обучение в Великобритании, и что они на самом деле из себя представляют.

Как сообщалось, украинские военные, осваивавшие военное ремесло под присмотром британских инструкторов, ранее дислоцировались в Днепропетровской области. Именно оттуда их бросили под Сумы.

Липовой отметил, что качество подготовки этих боевиков вызывает большие вопросы.

«По словам самих обучающихся, по большому счету, их в Британии ничему толком не учат, только время тратится на пустые мероприятия, которые ничего не дают. Фактически только рейтинг: то, что они прошли тренировку в Великобритании. Само качество подготовки оставляет желать лучшего», — заявил Липовой.

Однако факт переброски этих подразделений под Сумы говорит о том, что киевский режим рассматривает сумское направление как одну из стратегических точек обороны.

«Традиционно киевский режим собирает в бригады и батальоны всех подряд, чтобы задержать наступление нашей армии», — подытожил Липовой.

Ранее подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно продвигаются на сумском направлении, отметив, что до Сум осталось уже менее 20 км — расстояние артиллерийского выстрела.