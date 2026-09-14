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Страшная ошибка Зеленского: в Сумах дорого заплатили за наглость Киева

Reuters
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Нападением на Курскую область Владимир Зеленский подставил под удар Сумы, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, компания-оператор украинских железных дорог отменила поезда до города Сумы на севере страны. Поезда теперь будут следовать до станции Конотоп, далее пассажирам предложат автобусы. В компании сообщили, что эта мера связана с «соображениями безопасности».

Военные эксперты отмечают, что российским военным до Сум осталось менее 20 км. 

«Зеленский пожертвовал Сумами. Это очевидно абсолютно всем, в том числе его западным партнерам. Сумы он подставил под удар, когда осуществлялась атака на Курскую область. Сумы были тыловым регионом, обеспечивающим ВСУ. Теперь же в Сумах идет уничтожение группировок, которые не были ликвидированы в Курской области. А они сбежали именно туда», - пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что судьба ВСУ в Сумской области фактически предрешена. 

«Перспективы у них невелики. Российские Вооруженные силы уже вплотную подошли к Сумам. Ведется подготовка к полной зачистке от противника и денацификация этого региона», - добавил специалист.

 Ранее стало известно, почему боевиков ВСУ и НАТО жёстко отрезают от города.
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