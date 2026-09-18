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Минобороны: ВС РФ нанесли удары по судам ВСУ в порту Южный

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Российские войска нанесли удары по сухогрузу и танкеру в порту Южный и Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВС РФ использовали ударные беспилотники. Было поражено два морских судна в Одесской области.

«В порту Южный Одесской области − морское судно типа "сухогруз" <...> в порту Одесса − морское судно типа "танкер"», — гласит сообщение военного ведомства.

Добавляется, что на морском переходе был нанесён удар по сухогрузу. По данным Минобороны, судна использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку 629 беспилотников в воздушном пространстве России.
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