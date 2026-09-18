Российские войска нанесли удары по сухогрузу и танкеру в порту Южный и Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ВС РФ использовали ударные беспилотники. Было поражено два морских судна в Одесской области.
«В порту Южный Одесской области − морское судно типа "сухогруз" <...> в порту Одесса − морское судно типа "танкер"», — гласит сообщение военного ведомства.
Добавляется, что на морском переходе был нанесён удар по сухогрузу. По данным Минобороны, судна использовались для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 сентября силы противовоздушной обороны отразили атаку 629 беспилотников в воздушном пространстве России.
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по судам ВСУ в порту Южный
Российские войска нанесли удары по сухогрузу и танкеру в порту Южный и Одесса. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.