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Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ Анна Цивилёва посетили столичный госпиталь для ветеранов войн №3, в котором проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции.

Собянин подчеркнул, что Москва по поручению президента РФ стала главным госпиталем для военнослужащих, как и в годы Великой Отечественной войны.

«Вместе с Министерством обороны мы оказываем полную помощь и будем делать все, чтобы они как можно раньше возвращались к нормальной жизни, чувствовали себя полноценными людьми. Это очень важно», — заявил Собянин.

Мэр столицы поблагодарил Анну Цивилёву и Минобороны РФ за совместную работу. Статс-секретарь МО добавила, что в настоящее время для участников СВО был выстроен полный цикл реабилитации. Военным проводят протезирование, высокотехнологичные операции, а также трансплантации.

Добавляется, что с 2022 по 2026 год в служебных командировках в Донбассе побывали около 1,4 тыс. специалистов из 61 медорганизации.
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Москвареабилитациямедицинские центрыАнна Цивилеваучастники СВОСергей СобянинМинобороны РФ
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