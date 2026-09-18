Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Мэр Москвы Сергей Собянин и замминистра обороны РФ Анна Цивилёва посетили столичный госпиталь для ветеранов войн №3, в котором проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции.



Собянин подчеркнул, что Москва по поручению президента РФ стала главным госпиталем для военнослужащих, как и в годы Великой Отечественной войны.



«Вместе с Министерством обороны мы оказываем полную помощь и будем делать все, чтобы они как можно раньше возвращались к нормальной жизни, чувствовали себя полноценными людьми. Это очень важно», — заявил Собянин.



Мэр столицы поблагодарил Анну Цивилёву и Минобороны РФ за совместную работу. Статс-секретарь МО добавила, что в настоящее время для участников СВО был выстроен полный цикл реабилитации. Военным проводят протезирование, высокотехнологичные операции, а также трансплантации.



Добавляется, что с 2022 по 2026 год в служебных командировках в Донбассе побывали около 1,4 тыс. специалистов из 61 медорганизации.