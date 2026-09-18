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ПВО за ночь уничтожила 629 украинских дронов

Евгений Биятов / РИА Новости
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны было ликвидировано 629 беспилотных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве России. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за период с 20:00 мск 17 сентября до 08:00 мск 18 сентября дежурные расчеты ПВО осуществили перехват и уничтожение 629 украинских дронов самолетного типа.

Данные цели были поражены над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Адыгея и Крымом. Кроме того, ликвидация проводилась в акваториях Азовского и Черного морей.

Накануне сообщалось, что ПВО за день сбила 292 украинских БПЛА над регионами России. 
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