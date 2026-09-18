Мощи Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки «Восток»

Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили в подразделения группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Верующие военнослужащие получили возможность приложиться к святыне.

Богослужения прошли на пунктах управления подразделений, в полевых храмах и подземном госпитале. Военнослужащим также при необходимости выдавали нательные крестики. Молебны по случаю прибытия ковчега возглавил ключарь Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Александр Солдатенков вместе с военными священниками группировки.

После этого ковчег продолжил путь по подразделениям и полевым госпиталям «Востока». В богослужениях участвовали не только православные военнослужащие, но и представители других религиозных традиций - имамы и ламы подразделений.

Ранее ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского доставили в полевой храм группировки войск «Север» в зоне проведения специальной военной операции.