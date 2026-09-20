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Бои в горячей точке СВО резко поменяли ход: главная новость СВО 20 сентября

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Министерство обороны РФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

На ореховском участке зоны СВО в Запорожской области российские войска продолжают активное наступление, закрепляясь в ключевом населенном пункте. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

По его данным, ситуация на данном направлении остается крайне сложной, однако бойцы ВС РФ продвигаются на север вдоль реки Конка. Марочко опроверг заявления украинской пропаганды о полном контроле над Ореховом.

«Публикации украинской пропаганды о том, что Орехов еще под контролем вооруженных формирований Украины, не соответствуют действительности. Есть кадры объективного контроля, которые подтверждают, что наши военнослужащие уже закреплены на южных окраинах данного населенного пункта. Также идет закрепление на восточных его окраинах. По сути, сейчас приблизительно 50 на 50 данный населенный пункт относится и к вооруженным формированиям Украины, и к вооруженным силам Российской Федерации», — заявил Марочко.

Говоря о тактической обстановке в серой зоне, эксперт отметил формирование огневых мешков и признаков образования «клещей».

«Есть уже элементы формирования так называемых клещей. Есть огневые мешки. В одном огромном мешке находится еще несколько малых, в которых перемалывается живая сила и техника противника», — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, Марочко раскрыл подробности о контингенте ВСУ, действующем на этом участке. По его словам, украинское командование использует тактику, которую он охарактеризовал как «сборная солянка».

«Если мы говорим о контингенте противника, то это "сборная солянка" или "винегрет". Подготовленные подразделения перемешиваются с так называемыми "бусифицированными" с целью создать хоть какую-то боеспособность. Такую тактику использовал Сырский, применяет ее теперь и главком ВСУ Драпатый», — сказал Марочко.

Эксперт отметил, что подобный подход имеет двоякий эффект: он позволяет украинской стороне какой-то время держать оборону, но одновременно является причиной высоких потерь среди боевиков.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили об активном наступлении российских войск в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются в направлении областного центра. С начала сентября были освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка. Сейчас ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.
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